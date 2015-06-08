Die dunkle Seite in DirJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 86: Die dunkle Seite in Dir
23 Min.Folge vom 08.06.2015Ab 12
Alkohol ist ein Teufelszeug! Das predigt Dr. Lorenz Hohenstein, Chefarzt einer Suchtklinik, jedem seiner Patienten. Für die 34-jährige Lina Friedmann waren der Alkohol und die Einweisung in die Klinik Fluch und Segen zugleich: Ausgenüchtert und wieder bei Bewusstsein lernt sie Lorenz kennen. Es knistert sofort zwischen ihnen, doch das ist nicht das einzige Problem: Linas gewalttätiger Freund John (34) lockt sie in einen "hochprozentigen" Hinterhalt.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1