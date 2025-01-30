Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 21: Mut zur Wahrheit
23 Min.Ab 12
Die 27-jährige Lena Holl lebt in einem emotionalen Gefängnis: Die junge Polizeibeamtin ist lesbisch - doch geoutet hat sie sich bisher nur im engsten Familienkreis. Lena leidet darunter, dass sie die Liebe zu ihrer Freundin Johanna nicht offen leben kann. Doch sie hat Angst - vor allem vor ihrem Kollegen Clemens, der aus seinem Hass auf Homosexuelle keinen Hehl macht. Wozu er im Stande ist, erlebt Lena, als Clemens eines Tages eine lesbische Straßenmusikerin schikaniert.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1