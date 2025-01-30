Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 2Folge 28
Im goldenen Käfig

22 Min.Ab 12

Die 38-jährige Arztgattin Victoria Hochfeld ist gefangen in einem goldenen Käfig. Reich, aber ungeliebt. Ihr Ehemann Clemens hat wechselnde Affären und weist seine liebesbedürftige Ehefrau emotional zurück. Viktoria bekommt daraufhin immer häufiger Fressattacken. Bis eines Tages der Mann vor Victoria steht, der ihr Leben verändern könnte: er ist jung, liebevoll, zärtlich - und illegal in Deutschland! Ist der Tunesier Mehdi ihre Rettung oder ihr Verderben?

