Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Egal was es kostet

Staffel 7Folge 373vom 19.09.2014
Egal was es kostet

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 373: Egal was es kostet

22 Min.Folge vom 19.09.2014Ab 12

Die 25-jährige Mira wird im Blumenladen ihrer Mutter niedergeschlagen und will dort nicht mehr arbeiten. Sie möchte eh viel lieber Medizin studieren. Doch dazu fehlt ihr das Geld. Ihre Mutter und deren Freund können und wollen Mira nicht unterstützen. Schnell merkt sie, dass selbst drei Nebenjobs ihr Problem nicht lösen. Mira steht kurz davor ihren Traum aufzugeben - bis ihre beste Freundin ihr plötzlich ein unmoralisches Angebot macht. Was ist Mira bereit für Geld zu tun?

