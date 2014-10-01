Ziemlich beste FreundeJetzt ohne Werbung streamen
Folge 381: Ziemlich beste Freunde
23 Min.Folge vom 01.10.2014Ab 12
Die 30-jährige Sina Rahtke hofft, dass ihr langjähriger Freund Frank (37) ihr endlich einen Heiratsantrag macht. Doch dann der Schock: Statt dem Antrag fliegen ihr plötzlich die Worte "Ich mache Schluss" um die Ohren. Und dann heiratet auch noch ihr bester Freund. Der beste Freund, für den Sina plötzlich Gefühle entwickelt als sie ihn wiedersieht. Hat die geplatzte Verlobung vielleicht doch etwas Gutes? Wird Sinas Gefühlschaos die Hochzeit ihres besten Freundes platzen lassen?
