Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ziemlich beste Freunde

Staffel 7Folge 381vom 01.10.2014
Joyn Plus
Ziemlich beste Freunde

Ziemlich beste FreundeJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 381: Ziemlich beste Freunde

23 Min.Folge vom 01.10.2014Ab 12

Die 30-jährige Sina Rahtke hofft, dass ihr langjähriger Freund Frank (37) ihr endlich einen Heiratsantrag macht. Doch dann der Schock: Statt dem Antrag fliegen ihr plötzlich die Worte "Ich mache Schluss" um die Ohren. Und dann heiratet auch noch ihr bester Freund. Der beste Freund, für den Sina plötzlich Gefühle entwickelt als sie ihn wiedersieht. Hat die geplatzte Verlobung vielleicht doch etwas Gutes? Wird Sinas Gefühlschaos die Hochzeit ihres besten Freundes platzen lassen?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen