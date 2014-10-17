Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 392vom 17.10.2014
Folge 392: Im Netz

22 Min.Folge vom 17.10.2014Ab 12

Was tun, wenn dein Kind spurlos verschwunden ist? Ralph und Annika durchleben die schlimmste Zeit, seitdem sie ihre kleine Patchworkfamilie gegründet haben: Sienna, die 16-jährige Tochter von Annika, ist wie vom Erdboden verschluckt! Doch dann ein erster Hinweis: Sienna hat jemanden im Chat kennengelernt. Ist sie womöglich in die Fänge eines Irren geraten? Oder steckt vielleicht etwas ganz anderes dahinter?

