Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Ein Cop in Therapie
23 Min.Ab 12
Der 38-jährige Polizist Daniel Tewes steht unter Schock. Bei einem Einsatz mit seinem Kollegen Ben erschießt er aus Notwehr einen Junkie. Seitdem ist Daniel völlig neben der Spur: Er fängt mit dem Trinken an und kommt regelmäßig zu spät zum Dienst. Sein Chef zieht die Notbremse und verdonnert ihn zur Therapie. Doch Ben und Daniel haben einen Deal: Niemand darf erfahren, was bei dem Einsatz wirklich passiert ist!
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1