Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Schutzengel mit Tattoos
23 Min.Ab 12
"Ihr könnt mich mal" - Das ist das Motto der 16-jährigen Lale Heymann. Schule ist Scheiße und alles was ihre Eltern tun und sagen ebenfalls. Um cool zu sein schwänzt Lale die Schule und hängt mit ihren neuen Freunden rum. Besonders ihrer neuen Liebe Ronny will die 16-Jährige imponieren. Sie will um jeden Preis in dessen Gang. Doch der Preis ist hoch. Um aufgenommen zu werden, muss Lale drei Prüfungen bestehen. Prüfungen, die ihr Leben von Grund auf verändern könnten ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1