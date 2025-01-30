Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schutzengel mit Tattoos

SAT.1Staffel 9Folge 18
Schutzengel mit Tattoos

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

23 Min.Ab 12

"Ihr könnt mich mal" - Das ist das Motto der 16-jährigen Lale Heymann. Schule ist Scheiße und alles was ihre Eltern tun und sagen ebenfalls. Um cool zu sein schwänzt Lale die Schule und hängt mit ihren neuen Freunden rum. Besonders ihrer neuen Liebe Ronny will die 16-Jährige imponieren. Sie will um jeden Preis in dessen Gang. Doch der Preis ist hoch. Um aufgenommen zu werden, muss Lale drei Prüfungen bestehen. Prüfungen, die ihr Leben von Grund auf verändern könnten ...

