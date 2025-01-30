Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Immer wieder dienstags

SAT.1Staffel 9Folge 40
Immer wieder dienstags

Immer wieder dienstagsJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 40: Immer wieder dienstags

23 Min.Ab 12

Krankenpfleger Armin (31) muss wegen seiner ehrlichen Art oft einstecken. Schmerzlicher Höhepunkt ist die Trennung von seiner Freundin, die ihn betrogen hat. Armin wendet sich von der Liebe ab und hat die Hoffnung fast verloren - bis er diese Stimme aus der Wohnung nebenan hört. Fasziniert macht er sich auf die Suche und begegnet Linda. Sofort ist es um ihn geschehen und um Lindas Herz für sich zu gewinnen, belauscht Armin die Gespräche zwischen ihr und ihrem Therapeuten.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen