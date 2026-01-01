Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein Vater, der Held

SAT.1Staffel 9Folge 103
Mein Vater, der Held

Mein Vater, der HeldJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 103: Mein Vater, der Held

22 Min.Ab 12

Sarah König (25) war schon immer ein absolutes Papa-Kind. Umso größer ist die Freude als sie ihren Vater nach einem Jahr Studium in Boston endlich wieder in die Arme schließen kann. Doch das Wiedersehen verläuft anders als erwartet: Papa Rainer erleidet einen Kreislaufzusammenbruch - und Mutter Helene verhält sich ihrer Tochter gegenüber mehr als abweisend. Sarah muss feststellen, dass zuhause nichts mehr so ist, wie es war - und ihre heile Welt zu zerbrechen droht.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen