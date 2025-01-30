Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 29: Im Netz
22 Min.Ab 12
Was tun, wenn dein Kind spurlos verschwunden ist? Ralph und Annika durchleben die schlimmste Zeit, seitdem sie ihre kleine Patchworkfamilie gegründet haben: Sienna, die 16-jährige Tochter von Annika, ist wie vom Erdboden verschluckt! Doch dann ein erster Hinweis: Sienna hat jemanden im Chat kennengelernt. Ist sie womöglich in die Fänge eines Irren geraten? Oder steckt vielleicht etwas ganz anderes dahinter?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1