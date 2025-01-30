Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 32
Folge 32: Die Frau des Chefs

22 Min.Ab 12

Die 35-jährige Haushälterin Linda hatte es nicht immer einfach im Leben. Doch Sie arbeitet hart um sich und ihrer Tochter ein gutes Leben zu bieten, dafür nimmt Linda sogar die Schikanen ihrer Chefin Saskia in Kauf. Als sie eines Tages Zeugin von Saskias Entführung wird, wendet sich das Blatt. Die Entführer wollen Geld, doch die Geldübergabe läuft schief und Linda wird plötzlich zur Zielscheibe.

