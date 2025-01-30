Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Die kleine Bitch
23 Min.Ab 12
Als Lehrer Christian (32) nach einer Klassenfeier erwacht, kann er sich an nichts und die Polizei steht plötzlich vor seiner Tür. Christian soll seine 17-jährige Schülerin Jenny vergewaltigt haben! Verzweifelt versucht Christian seine Erinnerungslücken zu füllen. Hat er vielleicht tatsächlich etwas mit dem Übergriff zu tun? Plötzlich steht der junge Lehrer alleine da und sogar diejenigen, von denen er es am wenigsten erwartet hätte, wenden sich von ihm ab.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1