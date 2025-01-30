Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 40: Immer wieder dienstags
23 Min.Ab 12
Krankenpfleger Armin (31) muss wegen seiner ehrlichen Art oft einstecken. Schmerzlicher Höhepunkt ist die Trennung von seiner Freundin, die ihn betrogen hat. Armin wendet sich von der Liebe ab und hat die Hoffnung fast verloren - bis er diese Stimme aus der Wohnung nebenan hört. Fasziniert macht er sich auf die Suche und begegnet Linda. Sofort ist es um ihn geschehen und um Lindas Herz für sich zu gewinnen, belauscht Armin die Gespräche zwischen ihr und ihrem Therapeuten.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1