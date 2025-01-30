Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 54: Mein (Alb-)Traummann
23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Schon mal eine Kröte geküsst? Marie leider ja, dabei wollte sie eigentlich ihren Traumprinzen küssen. Mit 13 hat ihr großer Schwarm Jan sie getriezt, wo er nur konnte und verpasste ihr den Spottnamen "Kröten-Marie". Jahre später begegnen sich die beiden wieder. Marie erkennt Jan sofort. Doch Jan hat keine Ahnung, wer da vor ihm steht, denn aus der "Kröten-Marie" von einst ist ein schöner Schwan geworden. Für Marie die Gelegenheit, sich für die Schmach ihrer Jugend zu rächen.
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH