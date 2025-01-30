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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein (Alb-)Traummann

SAT.1Staffel 9Folge 54vom 30.01.2025
Mein (Alb-)Traummann

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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 54: Mein (Alb-)Traummann

23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Schon mal eine Kröte geküsst? Marie leider ja, dabei wollte sie eigentlich ihren Traumprinzen küssen. Mit 13 hat ihr großer Schwarm Jan sie getriezt, wo er nur konnte und verpasste ihr den Spottnamen "Kröten-Marie". Jahre später begegnen sich die beiden wieder. Marie erkennt Jan sofort. Doch Jan hat keine Ahnung, wer da vor ihm steht, denn aus der "Kröten-Marie" von einst ist ein schöner Schwan geworden. Für Marie die Gelegenheit, sich für die Schmach ihrer Jugend zu rächen.

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