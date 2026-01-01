Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 59
Folge 59: Wer glaubt schon an den Weihnachtsmann?

21 Min.Ab 12

Weihnachten - das Fest der Liebe!? Von wegen! Arbeitslos, von der Familie verlassen bis zum Hals bei einem dubiosen Kredithai verschuldet - so hat sich Klaus Heil (46) den Heiligen Abend sicher nicht vorgestellt. In seiner Not überfällt er einen Transporter mit Spielekonsolen - ausgerechnet als Weihnachtsmann verkleidet. Als der Coup misslingt, kann Klaus fliehen und findet Unterschlupf bei dem achtjährigen Halbwaisen Friedrich. Dieser rettet Klaus nicht nur vor der Polizei.

SAT.1
