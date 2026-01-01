Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Immer im Dienst

SAT.1Staffel 9Folge 60
Immer im Dienst

Immer im DienstJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 60: Immer im Dienst

23 Min.Ab 12

Kurz vor der Beförderung steht die ehrgeizige Franzi Cramer (21) vor den Trümmern ihrer Polizei-Karriere. Nach einem missglückten Einsatz ist sie bis auf weiteres vom Dienst beurlaubt - worunter auch die heimliche Beziehung zu ihrem Vorgesetzten Mirko leidet. Als Franzi und Kollegin Svenja Zeugen eines Nachbarschaftsstreit werden, ist sich die Kommissar-Anwärterin sicher: hier geschah ein Mord! Der Suspendierung zum Trotz beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen