Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 63: First Love
22 Min.Ab 12
Bernhard (48) und Tochter Lisa (17) sind ein Herz und eine Seele. Doch als die Schülerin ihren ersten Freund Leo mit nach Hause bringt, brennen dem treusorgenden Vater die Sicherungen durch. Überzeugt davon, dass Leo nicht der Richtige für sein kleines Mädchen ist, versucht er mit allen Mitteln, die beiden auseinanderzubringen. Doch dann bringt Bernhards Beschützerwahn seine geliebte Tochter plötzlich in Lebensgefahr.
