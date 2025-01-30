Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 69: Liebe ausgeschlossen
23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Die 33-jährige Kellnerin Lisa Klein hat zwei Probleme: Ein schwer asthmakranker Sohn zuhause und ein neurotischer Gast in der Arbeit. Arndt Schmidt ist grob, unsensibel und schikaniert die anderen Gäste. Die einzige, die ihm Paroli bietet, ist Lisa. Nur von ihr lässt sich Arndt bedienen. Doch hat nicht jeder Mensch auch einen guten Kern? Als ihr Sohn Lukas (8) einen erneuten schweren Asthmaanfall erleidet und Lisa Urlaub nehmen muss, steht Arndt plötzlich vor ihrer Tür.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH