Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 70: Meine fremde Schwester
22 Min.Ab 12
Vor 16 Jahren hat sich die erfolgreiche Architektin Diana Engesser mit ihrem Vater endgültig zerstritten. Nur durch eine Zeitungsanzeige erfährt die jetzt 35-Jährige, dass ihr Vater verstorben ist. Voller Reue besucht Diana noch einmal ihr Elternhaus und lernt hier ihre Halbschwester Emily (17) kennen. Diana nimmt Emily - eine aufmüpfige Punkerin - bei sich zuhause auf. Das wird zur großen Herausforderung für die beiden ungleichen Schwestern.
