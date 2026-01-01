Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 71: Traumjob Model?
23 Min.Ab 12
Modeln ist der Traum eines jeden Mädchens, doch Suse Marx kennt die Schattenseiten. Sie traf als Teenie auf eine Welt aus Sex, Drogen und Alkohol. Als ihre 15-jährige Tochter Kira in ihre Fußstapfen treten will, schrillen bei der besorgten Mutter sämtliche Alarmglocken. Doch Kira trifft sich bereits heimlich mit einem schmierigen Fotografen zu unseriösen Shootings. Als Suse erfährt, dass gegen ihn eine Anzeige wegen sexueller Nötigung läuft, fehlt von Kira plötzlich jede Spur.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH