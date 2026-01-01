Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 73: Mein Vater, der Playboy
22 Min.Ab 12
Mirkos (31) Vater Horst (67) hat sich seit dem Tod seiner Frau total zurückgezogen. Daher beschließt Mirko, seinen alten Herrn wieder an die Frau zu bringen und arrangiert ein Blind Date mit der 58-jährigen Gudrun. Als bei dem Treffen nicht nur sie, sondern auch Mirkos große Liebe Leonora (30) vor den beiden steht, ist er baff. Doch Mirko hat die Rechnung ohne seinen Vater gemacht: Der macht Leonora den Hof, nicht Gudrun. Kann Mirko Leonora für sich gewinnen?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1