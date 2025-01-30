Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Leben ist kein Reiterhof

SAT.1Staffel 9Folge 74vom 30.01.2025
Das Leben ist kein Reiterhof

Das Leben ist kein ReiterhofJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 74: Das Leben ist kein Reiterhof

22 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Die 27-jährige Johanna Obermaier lebt für ihren Beruf. Als nach ihrem Vater auch noch ihre Mutter an einem Herzinfarkt stirbt, muss sie eine Zwangspause einlegen und auf den elterlichen Reiterhof fahren. Als sich Johanna dort auch noch das Bein bricht, ist das Dilemma perfekt. Ihr einziger Lichtblick: Der charmante Dr. Alexander Moritz (35), der sich besonders liebevoll um sie kümmert. Doch das ist vor allem ihrer eifersüchtigen Cousine Teresa ein Dorn im Auge.

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen