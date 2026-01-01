Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ich tausche mein Leben

SAT.1Staffel 9Folge 77
Ich tausche mein Leben

Ich tausche mein LebenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 77: Ich tausche mein Leben

23 Min.Ab 12

Annabel Wörner (25) träumt von mehr als in der Dorfschneiderei ihrer Mutter Hosen zu kürzen. Als ihr dann auch noch Jugendliebe Niko einen Heiratsantrag macht, tritt sie die Flucht nach vorn an: Über eine private Wohnungsbörse mietet sie ein Apartment in München, um ihrem Traum, einer Karriere als Designerin, näher zu kommen. Als die eigentliche Mieterin Jana die Zusage für ein Praktikum bei einem bekannten Mode-Guru bekommt, gibt sich Annabel als Jana aus ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen