Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 80: Rechtsmedizinerin mit Herz
22 Min.Ab 12
Als eines Tages die Rechtsmedizinerin Laura Böhm (32) die Leiche einer jungen Frau untersuchen muss, traut sie ihren Augen nicht: Die ermordete Jana Hanke sieht aus wie ihre Schwester Anna! Eine Zeugin will den Täter gesehen haben und kann eine genaue Beschreibung abliefern: Das Phantombild sieht aus wie Annas Verlobter. Laura muss so schnell wie möglich Beweise sammeln, denn ihre Schwester Anna könnte als nächstes auf dem Obduktionstisch liegen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH