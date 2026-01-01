Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 82: Die geborene Mama
22 Min.Ab 12
Klara (34) wünscht sich nichts sehnlicher als eigene Kinder. Doch ohne den richtigen Mann sieht sie ihren Traum dahinschwinden und hat Angst als alte, einsame Jungfer zu enden. Schließlich ringt sie sich zu einer künstlichen Befruchtung durch, fährt nach Holland und macht einen Termin aus. Doch genau an dem Tag schlägt das Schicksal zu und Klara begegnet ihrem Traummann, der strikt gegen Nachwuchs ist. Klara muss sich entscheiden - Liebe oder Kinder?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1