Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verheiratet mit einem Toten

SAT.1Staffel 9Folge 84
Verheiratet mit einem Toten

Folge 84: Verheiratet mit einem Toten

23 Min.Ab 12

Vor zwei Jahren verlor Eva ihren Ehemann Paul bei einem tragischen Fährunglück. Zurück bleiben ihr nur die Erinnerungen und ihr gemeinsamer Sohn Finn. Gerade als Eva ihr Leben wieder unter Kontrolle hat, geschieht das Unmögliche: Ihr totgeglaubter Mann steht wieder vor ihr. Hin- und hergerissen zwischen ihrem neu aufgebauten Leben mit Felix und dem Wunsch, ihren Ehemann wiederzuhaben, beginnt sie ein riskantes Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1
Alle 14 Staffeln und Folgen