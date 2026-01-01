Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 92
23 Min.Ab 12

Claudia (50) wurde vor zwölf Jahren von ihrem Mann verlassen. Seitdem ist ihre mittlerweile 24-jährige Tochter Sarah der Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben. Dass Sarah noch immer Single ist, liegt Claudia schwer im Magen. Also legt sie hinter Sarahs Rücken legt sie ein Profil bei einer online Single-Börse an. Claudia pickt sich den smarten, karriereorientierten Erik als Schwiegersohn in spe raus und arrangiert ein "zufälliges" Treffen ...

SAT.1
