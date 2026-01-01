Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 92: Mein Leben, Dein Leben
23 Min.Ab 12
Claudia (50) wurde vor zwölf Jahren von ihrem Mann verlassen. Seitdem ist ihre mittlerweile 24-jährige Tochter Sarah der Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben. Dass Sarah noch immer Single ist, liegt Claudia schwer im Magen. Also legt sie hinter Sarahs Rücken legt sie ein Profil bei einer online Single-Börse an. Claudia pickt sich den smarten, karriereorientierten Erik als Schwiegersohn in spe raus und arrangiert ein "zufälliges" Treffen ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH