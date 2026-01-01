Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 9Folge 95
23 Min.Ab 12

Kira ist hoffnungslos in ihren Chef Ole verliebt. Dieser erwidert ihre Gefühle jedoch nicht. Doch nach einem Unfall ändert sich dies schlagartig: Ole leidet seitdem an einer selektiven Amnesie und hält Kira für seine Freundin! Um seine Genesung nicht zu gefährden, gibt sich Kira vor Oles Familie als ebendiese aus. Doch das schlechte Gewissen nagt an ihr. Dann stellt auch noch Oles attraktiver und charmanter Bruder Stefan ihre Gefühlswelt auf den Kopf!

SAT.1
