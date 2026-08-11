Nackte Teeparty, Intimfrisur & Ex-EskalationJetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 18: Nackte Teeparty, Intimfrisur & Ex-Eskalation
Geschenke, Pizza Hawaii und eine nackte Tea-Party – diese Folge von „SCHÖN LAUT“ hat wirklich alles! Vanessa und Lola starten mit gegenseitigen Überraschungen und stellen ziemlich schnell fest, warum sie zusammen eigentlich die menschgewordene Pizza Hawaii sind. Danach wird es gewohnt persönlich und herrlich absurd: Vanessa erzählt von ihrem Festival-Wochenende, die beiden diskutieren über das Jugendwort des Jahres und landen bei der wichtigen Frage, wie normal es eigentlich ist, sich gegenseitig an intimen Stellen zu begutachten. Im WTF der Woche erfährt Lola dann auch noch, dass ihr Ex mittlerweile verheiratet ist. Schaltet ein für wilde Festivalgeschichten, intime Geständnisse, unerwartete Enthüllungen und jede Menge Situationen, die vermutlich wirklich nur bei „SCHÖN LAUT“ entstehen können. Neue Folgen jeden Dienstag!
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