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SCHÖN LAUT

SCHÖN LAUT: Stalker-Schock & schmutzige Schlagzeilen

Studio BummensStaffel 2026Folge 19vom 18.08.2026
SCHÖN LAUT: Stalker-Schock & schmutzige Schlagzeilen

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SCHÖN LAUT

Folge 19: SCHÖN LAUT: Stalker-Schock & schmutzige Schlagzeilen

62 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Von Stalker-Stories bis Spielerfrau-Debatte: In dieser Folge von „SCHÖN LAUT“ eröffnen Vanessa und Lola kurzerhand ihren eigenen Presseclub – und haben einiges zu besprechen! Lola erzählt von ihrem bereits zweiten Stalker-Erlebnis und Vanessa verrät, wie sie mit unangenehmen Situationen in der Öffentlichkeit umgeht. Danach wird diskutiert: Was darf Presse eigentlich? Was regelt der Pressekodex und wo hört Berichterstattung auf und fängt „blödes Geschwätz“ an? Außerdem sprechen die beiden über Feminismus, den Begriff „Spielerfrau“ und die Frage, warum Frauen immer noch so gerne gegen andere Frauen ausgespielt werden. Dazwischen gibt’s „Block & Bless“, Heidi Klum und ein Codewort, das wirklich nur bei SCHÖN LAUT „Kot“ heißen kann. Und Vanessa? Die beendet die Folge mit einem Lipgloss-WTF, bei dem die Community entscheiden darf. Schaltet ein für wilde Schlagzeilen, klare Meinungen und jede Menge Diskussionsstoff! Neue Folgen jeden Dienstag!

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