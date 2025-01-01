Scrubs - Die Anfänger
Folge 11: Meine Bettbeziehung
21 Min.Ab 12
Not schweißt zusammen, so auch J.D. und Elliot: Die beiden landen wieder im Bett. Um einem möglichen Beziehungsstress vorzubeugen, vereinbaren sie unverbindlichen Sex in aller Freundschaft. J.D. ist stolz, denn er hat damit erreicht, wovon andere Männer nur träumen: Spaß ohne Verpflichtungen. Und er nimmt sich auch vor, sofort Schluss zu machen, sobald Gefühle ins Spiel kommen. Doch dann muss sich J.D. eingestehen, dass Elliot für ihn mehr ist als eine reine Bettbeziehung.
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
