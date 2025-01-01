Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Bettbeziehung

Folge 11: Meine Bettbeziehung

21 Min.Ab 12

Not schweißt zusammen, so auch J.D. und Elliot: Die beiden landen wieder im Bett. Um einem möglichen Beziehungsstress vorzubeugen, vereinbaren sie unverbindlichen Sex in aller Freundschaft. J.D. ist stolz, denn er hat damit erreicht, wovon andere Männer nur träumen: Spaß ohne Verpflichtungen. Und er nimmt sich auch vor, sofort Schluss zu machen, sobald Gefühle ins Spiel kommen. Doch dann muss sich J.D. eingestehen, dass Elliot für ihn mehr ist als eine reine Bettbeziehung.

