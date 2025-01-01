Scrubs - Die Anfänger
Folge 9: Mein Glückstag
21 Min.Ab 12
Als ein neuer Patient in die Klinik eingeliefert wird, ist J.D. ganz aus dem Häuschen: Der Mann scheint unter einer äußerst seltenen Krankheit zu leiden, von der der junge Arzt erst tags zuvor im Fernsehen gehört hat. Als sich herausstellt, dass J.D. mit seiner Vermutung Recht hat, bekommt der Jungmediziner einen wahren Höhenflug und glaubt, seinen Mentor Dr. Cox nicht mehr nötig zu haben. Das hat zur Folge, dass zwischen den beiden Ärzten ein makabrer Wettstreit entbrennt ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
