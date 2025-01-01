Scrubs - Die Anfänger
Folge 18: Mein Coach
21 Min.Ab 12
Dr. Fisher, der in der Stadt eine eigene Praxis betreibt, will sich exklusiv um eine seiner Patientinnen im "Sacred Heart" kümmern - sehr zum Ärger der Belegschaft. Als J.D. ihn kennenlernt, ist er jedoch angenehm überrascht: Dr. Fisher ist nicht nur sehr umgänglich, er kann ihm sogar Tipps für den Umgang mit Dr. Cox geben. Doch dann stellt sich heraus, dass J.D.s neuer Freund maßgeblich zur Scheidung des Ehepaares Cox beigetragen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren