Scrubs - Die Anfänger
Folge 12: Meine neue alte Freundin
21 Min.Ab 12
Seitdem J.D. von Elliot nur noch als "guter Freund" akzeptiert wird, ist er am Boden zerstört. Um sich von seinem Liebeskummer ein wenig abzulenken und Elliot eifersüchtig zu machen, fängt der Arzt ein Verhältnis mit der Kiosk-Mitarbeiterin Lisa an. Der Plan geht allerdings daneben: Elliot scheint seine neue Affäre ganz gelassen zur Kenntnis zu nehmen. Als der Ärztin kurz darauf ihr gesamtes Hab und Gut gestohlen wird, sieht J.D. die Chance gekommen, sich an ihr zu rächen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren