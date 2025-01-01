Scrubs - Die Anfänger
Folge 13: Meine Theorie
21 Min.Ab 12
Im Krankenhaus herrscht ein Gleichgewicht zwischen Leben und Tod, so J.D.s schlaue Theorie. Diese besagt, dass für jeden geretteten Patienten ein anderer sterben muss. Genau das passiert, als Mrs. Larkin, der eine komplizierte Entbindung bevorsteht, und die herzkranke Elaine gleichzeitig eingeliefert werden: Während das Baby gesund zur Welt kommt, stirbt Elaine an Herzversagen. Unterdessen hat Turk Carla einen Heiratsantrag gemacht - doch sie zögert mit dem Jawort ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
