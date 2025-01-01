Scrubs - Die Anfänger
Folge 17: Meine scharfe Koma-Braut
21 Min.Ab 12
Im Krankenhaus lernt J.D. die attraktive Jamie kennen. Ihr Mann liegt bereits seit zwei Jahren im Koma und die Aussichten auf Besserung stehen schlecht. Bei ihren wöchentlichen Besuchen am Klinikbett kommen sich Jamie und J.D. unweigerlich näher. Doch während Jamie wie wild flirtet, plagt J.D. das schlechte Gewissen. Obwohl er weiß, dass Jamies Ehemann wohl nie wieder aufwachen wird, schafft er es nicht, sie einfach anzubaggern ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
