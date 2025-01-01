Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine Interpretation

DisneyStaffel 2Folge 20
Meine Interpretation

Meine InterpretationJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 20: Meine Interpretation

21 Min.Ab 12

Bei der Beerdigung von Jamies Ehemann will auch J.D. dem Toten die letzte Ehre erweisen. Doch die trauernde Witwe hat nichts Besseres zu tun, als J.D. im Nebenraum des Bestattungsinstituts zu verführen. J.D. ist geschockt und versucht, sich das Geschehen psychologisch zu erklären. Er führt ihr Verhalten auf einen Zustand geistiger Verwirrung zurück. Erst im Krankenhaus wird ihm klar, dass seine Interpretation möglicherweise völlig falsch sein könnte ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen