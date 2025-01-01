Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Drama

DisneyStaffel 2Folge 21
Folge 21: Mein Drama

21 Min.Ab 6

J.D. zweifelt daran, ob seine Beziehung zu Jamie eine Zukunft hat. Zwischen den beiden kommt es nämlich immer mehr zu Problemen. Während J.D. gerne eine harmonische Beziehung führen will, sieht Jamies Traumvorstellung ganz anders aus: Sie braucht Streit und Probleme, denn nur, wenn es zwischen den beiden kriselt, läuft es auch im Bett gut. J.D. sieht nur einen Ausweg: Er schafft einfach künstliche Probleme ...

Disney
