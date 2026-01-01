Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein Traumjob

DisneyStaffel 2Folge 22
Mein Traumjob

Scrubs - Die Anfänger

Folge 22: Mein Traumjob

21 Min.Ab 6

Nach einer gemeinsamen Sauftour mit Spence, einem ehemaligen College-Kumpel, rutscht J.D. ein Geheimnis heraus: Dr. Cox ist der leibliche Vater von Jordans Baby. Spence hat nichts Besseres zu tun, als Dr. Cox genau dies am nächsten Tag mitzuteilen. Geschockt will sich Cox von Jordan trennen, da sie ihm nicht die Wahrheit über seine Vaterschaft gesagt hat. Doch dann kommen plötzlich Vatergefühle in ihm hoch ...

