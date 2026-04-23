SK Kölsch
Folge 28: Die letzte Runde
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Das Team hat es mit der türkischen Boxerin Anik Özdogan zu tun, die am folgenden Tag in Köln um die Europameisterschaft kämpfen soll. Sie hat erhebliche Probleme mit ihrem Manager, dem zwielichtigen Meier. Die Ereignisse überschlagen sich, als Aniks Bruder, der spielsüchtige Selim, plötzlich entführt wird ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH