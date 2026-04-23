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SK Kölsch

Wachschutz

SAT.1Staffel 3Folge 32vom 23.04.2026
Wachschutz

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SK Kölsch

Folge 32: Wachschutz

48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Bei dem Versuch, einen Einbrecher in der Villa seines Chefs Roland Koch zu stellen, wird der Wachmann erschossen. Als die SK Kölsch ermittelt, dass die Kochs in Geldschwierigkeiten stecken, vermuten sie einen geplanten Versicherungsbetrug ...

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