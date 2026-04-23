SK Kölsch
Folge 32: Wachschutz
48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Bei dem Versuch, einen Einbrecher in der Villa seines Chefs Roland Koch zu stellen, wird der Wachmann erschossen. Als die SK Kölsch ermittelt, dass die Kochs in Geldschwierigkeiten stecken, vermuten sie einen geplanten Versicherungsbetrug ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH