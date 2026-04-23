SK Kölsch
Folge 35: Altes Eisen
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Jupp und Taube sind nicht gerade begeistert, als sie erfahren, dass sie für eine Imagekampagne der Kölner Polizei einen Vortrag über Verbrechensprävention im Altenheim halten müssen. Was äußerst langweilig beginnt, wird bald zum kniffligen Fall: In der Seniorenresidenz Rheingold wird Fotograf Zitwitz ermordet ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH