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SK Kölsch

Mietersorgen

SAT.1Staffel 3Folge 33vom 23.04.2026
Mietersorgen

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Folge 33: Mietersorgen

48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Kneipenwirt Gero Käufle wird nach einem Streit mit zwei Männern tot an seiner Kellertreppe aufgefunden. Nicht nur die beiden Schutzgelderpresser erscheinen der Kölner Polizei verdächtig. Käufle hat erst vor kurzem das ganze Haus erworben, um es umzubauen, und aus diesem Grund den jetzigen Bewohnern gekündigt ...

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