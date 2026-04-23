SK Kölsch
Folge 33: Mietersorgen
48 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Kneipenwirt Gero Käufle wird nach einem Streit mit zwei Männern tot an seiner Kellertreppe aufgefunden. Nicht nur die beiden Schutzgelderpresser erscheinen der Kölner Polizei verdächtig. Käufle hat erst vor kurzem das ganze Haus erworben, um es umzubauen, und aus diesem Grund den jetzigen Bewohnern gekündigt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH