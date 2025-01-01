Smallville
Folge 13: Nichts mehr, wie es war
40 Min.Ab 12
Nach Jonathans Tod passiert erneut etwas Schreckliches: Martha wird Opfer eines Überfalls. Doch eine mysteriöse Heldin eilt ihr zu Hilfe. Clark versucht nun, die Verbrecher, die Martha das angetan haben, zu finden um sie zu rächen. Auch hier kann die geheimnisvolle Fremde in letzter Minuten Schlimmeres verhindern.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
