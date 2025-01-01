Smallville
Folge 5: Schwarze Schwestern
40 Min.Ab 12
Lana tritt einer Studentenverbindung bei, deren Mitglieder ausschließlich auffällig schöne junge Frauen sind. Obwohl sie freundlich aufgenommen wird, hat Lana ein komisches Gefühl. Zu Recht, denn alle Verbindungsmitglieder sind Vampire! Nachdem Lana von einer der Vampir-Frauen gebissen wurde, fällt Clark auf, dass seine Freundin plötzlich wilde Partys feiert und sich anders verhält als sonst. Kann Clark Lana aus den Fängen der Untoten befreien?
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
