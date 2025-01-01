Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 5Folge 17
Folge 17: Jenseitstrip

40 Min.Ab 12

Lana leidet sehr unter der Trennung von Clark. Um den Schmerz zu kompensieren, umgibt sie sich mit neuen Freunden, unter anderem dem Medizinstudenten Lance. Chloe ist skeptisch und forscht nach. Sie findet heraus, dass Lana mithilfe einer kryptonithaltigen Substanz regelmäßig ins Jenseits reist, um ihre Eltern dort zu treffen. Durch diese "Trips" geschwächt, merkt Lana nicht, dass Lance ein falsches Spiel mit ihr spielt.

