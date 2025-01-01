Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Cyborg

WarnerStaffel 5Folge 15
Cyborg

CyborgJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 15: Cyborg

40 Min.Ab 12

Der junge Footballspieler Victor Stone kam bei einem Unfall ums Leben. Lex und sein Team von LuthorCorp beleben den Toten wieder und optimieren seinen Körper durch Maschinenteile. Victor - nun halb Mensch, halb Maschine - gelingt die Flucht. Dabei wird er von Lana angefahren und trifft so auf Clark. Die beiden kennen sich von früher und tun sich nun gegen Lex und seine Leute zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen