Smallville
Folge 20: Dankbarkeitsmord
41 Min.Ab 12
Clark rettet einem jungen Mann namens Graham das Leben, der ihn daraufhin mit Geschenken und Gefälligkeiten überschüttet. Als Graham erfährt, dass Clark immer noch an der Trennung von Lana und deren neuerlicher Beziehung zu Lex knabbert, fasst er den Entschluss, Lex umzubringen. Kann Clark seinen Bewunderer von dessen tödlichem Plan abbringen?
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen