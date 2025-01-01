Smallville
Folge 14: Unruhe der Toten
39 Min.Ab 12
Vor Jahren musste Gretchen, ein junges Mädchen aus Smallville, ihr Leben lassen. Ein Serienmörder hatte sie getötet. Doch Gretchens Geist will Rache und sucht sich nun einen Körper, der ihr die Vergeltung bringen soll, die sie sich wünscht. Unglücklicherweise wählt sie dafür Chloe, die zufällig bald Besuch von dem damaligen Serienmörder bekommt.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
